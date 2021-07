Sol Pérez está cerca de recibirse de abogada y contó que planea a futuro

De espíritu inquieto y con constantes ganas de aprender, Sol Pérez le contó a Juana Viale, en La Noche de Mirtha, que le falta tan solo un año para recibirse de abogada, carrera que continuó a distancia por la pandemia de coronavirus.



"En la universidad, ¿no volviste más a la prespecialidad? ¿Fue todo virtual?", le preguntó la conductora y actriz a la exparticipante de MasterChef Celebrity, quien próximamente debutará en el panel del Pollo Álvarez en Nosotros a la Mañana.



Repasando su singular cursada, Sol le contestó: "Fue todo virtual, pero ahora tengo exámenes orales que tengo que ir a rendirlos, son presenciales. Tienen una parte oral y una parte escrita. Ya te están preparando para la tesis".



Interesada en el tema, Juana retrucó: "¿Cuánto te queda para recibirte?". Y Pérez estipuló una fecha: "En julio del año que viene, cruzo los dedos. Todo puede pasar igual, estos últimos exámenes son los más difíciles, pero estoy re contenta. A mí me recopa".



"¿Dejarías lo que estás haciendo, construyendo?", ahondó Viale. Con convicción de seguir en el medio artístico y en el de la comunicación, Sol Pérez echó por tierra la posibilidad de dar un paso al costado para dedicarse únicamente a la abogacía: "No, no lo dejaría. Me gustaría estudiar otra cosa. Me gusta mucho la filosofía, pero no como para estudiarla. Tal vez sigo algo que tenga que ver con la comunicación".