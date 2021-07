Santi Maratea lo hizo otra vez: reunió 30 millones para ayudar a infancias trans

Hola acabamos de llegar a los 30millones — santumaratea (@santumaratea1) July 3, 2021

Santi Maratea había comenzado una campaña solidaria para juntar dinero, destinado a la creación de una fundación y un observatorio de infancias trans en Argentina. El influencer tardó pocas semanas para llegar al objetivo y lo logró. "Hola acabamos de llegar a los 30 millones. No puedo creer que faltan menos de 5 millones", escribió en su cuenta de Twitter.Aunque Maratea no estuvo solo en esta campaña. El periodista Juan Marconi se cargó al hombro la movida, y le dijo a su gente: "Hay que ayudarlo a Santi a que llegue a juntar plata, sino nos quedamos todos mirando y felicitándolo". Acto seguido, mencionó a decenas de influencers, famosos, periodistas y amigos personales de él; para que colaboren con 5 mil pesos cada uno. La gente desde su casa, se podía sumar a la causa donando 500, o lo que deseen.Esta movida no le resultó nada fácil al exconductor de Vórterix. Esta campaña es una de las causas con mayor resistencia por parte de la gente, y hasta informó que recibió amenazas y tuvo que cambiar su celular. Hay una estadística que indica que el 50% de los niñxs trans intentó suicidarse y vos decís que no estás de acuerdo. ¿Con qué no estás de acuerdo?, agregó."¿Qué sentido tiene? ¿Para qué vamos a juntar plata para una fundación si cuando se cree y la vaya a visitar, no tenga un bolso de Louis Vuitton que me cuelgue del hombro?. Perdón, pero no me voy a exponer a eso", agregó Maratea con el humor que lo caracteriza.Luego la consigna fue clara: "Cualquier famoso que me diga feliz cumple, le voy a pedir que me preste su Instagram pra expandir la colecta mientras yo me tomo el día como una diosa". Hasta el momento no reveló si logró o no conseguir dicho bolso.