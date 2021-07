La palabra de L-Gante tras ser nombrado por Cristina Kirchner

Esta semana el nombre del trapero L-Gante sonó fuerte, de manera impensada, en el ámbito político debido a que la vicepresidenta Cristina Kirchner lo nombró en un acto en el conurbano bonaerense, donde presentó el programa Conectar Igualdad en Lomas de Zamora. Mencionó que el joven había utilizado una de las computadoras otorgadas por el Gobierno para componer un éxito.El viernes, el cantante contó la historia detrás de la anécdota: dijo que no se sintió “usado” por la expresidenta pero aclaró que compró la netbook.Acompañada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, y el intendente local Martín Insaurralde, la exmandataria brindó un extenso discurso en el Parque Municipal del distrito, para anunciar la entrega unas 10.000 tablets a alumnos de escuelas primarias.Allí fue cuando Cristina Kirchner destacó el programa que fue impulsado por su gestión y que entregó computadoras a estudiantes de escuelas de gestión pública. En ese contexto, citó al músico trapero Elian Ángel Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante.Acompañada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, y el intendente local Martín Insaurralde, la exmandataria brindó un extenso discurso en el Parque Municipal del distrito, para anunciar la entrega unas 10.000 tablets a alumnos de escuelas primarias.Allí fue cuando Cristina Kirchner destacó el programa que fue impulsado por su gestión y que entregó computadoras a estudiantes de escuelas de gestión pública. En ese contexto, citó al músico trapero Elian Ángel Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante.

La exmandataria destacó que el intérprete de “Pistola” había usado una computadora de este programa estatal para dar sus primeros pasos en la música. “En 2014, gracias al Conectar Igualdad y un micrófono de $1000, L-Gante hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube”, dijo al pronunciar el nombre artístico de Valenzuela en inglés, lo que generó algunas risas.“Si todos los pibes tienen computadoras, se incorporan al mundo digital, es posible que haya muchos que formen empresas que tengan que ver con las nuevas tecnologías”, destacó en el acto político. “O, también, descubran sus calidades artísticas”, agregó.Sus dichos generaron una gran repercusión y rápidamente le llegaron al músico, que habló del comentario de Cristina Kirchner al día siguiente. El joven aclaró que no se sintió “usado” por la vicepresidenta,, sostuvo en diálogo con“Soy un pibe que hacía música con la netbook. No conozco a Cristina Kirchner personalmente. Me causó un gran impacto esto de estar como ejemplo o referente. Yo solo hice lo que me gustaba, con bajos recursos”, agregó.Además, en referencia a las letras de sus canciones, aseguró que no busca “transmitir malos mensajes”, sino que cuenta, yo cuenta su realidad mi realidad. “No es para imitarla”, cerró.