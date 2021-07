Flor Torrente sufrió un duro accidente: "Estoy en shock"

Florencia Torrente (32) protagonizó un durísimo accidente en la autopista., precisó Maite Peñoñori (29) en Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 9.30).



Sin embargo, Peñoñori logró comunicarse con Torrente, quien le dio detalles del feo momento: "Tuve un accidente muy fuerte en Panamericana, no hubo heridos, fue un gran susto. Estoy bien pero en shock por la intensidad del accidente".



"Estuve en el Austral por 9 horas simplemente para chequear que todo estuviera bien y sólo por control", explicó. Y aprovechó para agradecer a "Miguel", un hombre que se acercó y "sin estar involucrado en el accidente" la acompañó y la "asistió hasta que llegó" la pareja de la actriz.

"Nadie sufrió daños. No me queda más que descansar un poco", concluyó Torrente en el mensaje que le envió a través de WhatsApp a la periodista del programa de Ángel de Brito.



Según relató Peñoñori, el siniestro se dio a altura de la bajada de la avenida Henry Ford, donde el auto de la hija de Araceli González (54) "golpeó contra el guardarrail y dos autos, dio un trompo y le dio de atrás a un camión". "Por eso quedó tan destruido el auto", afirmó la periodista.



"Le mando un beso grande a Flor, una muy buena compañera, y otro a Araceli también, que me imagino debe haber sufrido con esto ya que viene de varios sustos en estos años", agregó De Brito.



Además, el conductor contó que hace pocos días habló con la reconocida actriz y ex pareja de Adrián Suar (53) porque se había vacunado su actual esposo, Fabián Mazzei (55), quien "venía cuidándose porque tiene problemas asmáticos".



"Fabián había zafado porque muchos de la familia habían tenido Covid-19, Ara y Flor inclusive, así que ella estaba contenta la semana pasada porque se habían vacunado", reveló el periodista.



"Estaban con proyectos para irse al exterior", agregó Mariana Brey. "Se habló en un momento que se iban a radicar en Miami, que estaban buscando una casa y le pregunté pero me dijo que no, pero que sí están vendiendo la casa de acá porque les quedó grande", precisó Ángel.



