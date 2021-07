La salud de Lía Crucet: "Es día a día hasta que Dios se la lleve"

Semanas atrás se la había visto más delgada y con un aspecto preocupante en un video dedicado a sus fans."Es día a día. Es una situación que con el tiempo va cambiando, y lo que trato es mantenerla así como está, diez o treinta años, hasta que Dios la lleve", manifestó el también productor y mánager de Lía Crucet en diálogo con Intrusos (América, lunes a viernes a las 13.30).Tras esa primera declaración, Salatino criticó a Karina, hija de Lía Crucet, y deslizó que iniciaría acciones para que ella deje de usar el apellido de su madre en vez de Ramos. "Vamos a ver hasta cuándo", lanzó Tony cuando Rodrigo Lussich le dijo que conocían a la hija de La Tetamanti con ese "nombre artístico"."Estoy indignado con ella porque, sinceramente, siempre hizo lo mismo. Hasta cuando Lía tuvo cáncer. Dijo que yo la mandé a trabajar con cáncer y eso es todo mentira, tengo testigos. Siempre me manejé con médicos y ella preguntó si podía trabajar", arremetió."Ellos dijeron que era mejor que trabaje, así se olvidaba de las terapias y todo lo que le pasó", explicó Salatino, quien reside junto con la artista en Mar del Plata.Según Karina Crucet, Lía sufre esquizofrenia y demencia, y no grabó el polémico video en el que se la ve demacrada hablando a sus fans, por voluntad propia. "Tiene a alguien al lado que no quiere que hable con ella. Él quiere hacer lo que él quiere", denunció días atrás contra Tony Salatino."Lo que más me duele es que diga esquizofrenia. Que muestre algún papel de un psiquiatra al que haya llevado a su madre y diga 'esquizofrenia'. Ahí yo lo acepto. Pero a mí nunca me dijeron esquizofrenia. Ella tiene demencia senil", fue la respuesta de Tony para la hija de su pareja.Con respecto a ese video que desató la polémica, el marido de la referente de la movida tropical reiteró que fue ella quien quiso hacerlo. "Insistía para hacer el video, no le importaba estar de entrecasa. Lo hizo para que vean cómo está. Ella está así, y qué se le va a hacer", afirmó el entrevistado de Intrusos."No tienen que ponerse de acuerdo conmigo, tienen que venir a ver a la madre y listo", sostuvo Tony Salatino en alusión a Karina y a la nieta de la cantante, Malena González, quien también está enfrentada con él.El marido de Crucet recordó cuando ella padeció cáncer, y dijo que a su hija prácticamente estuvo ausente en la vida de su madre durante ese lapso. "Lo único que hacía era estar en televisión. Acá en el hospital te puedo asegurar que no la conocen", disparó."Siempre que fue a trabajar, estuvo en condiciones. Si fuera por ella saldría a trabajar así como está. El otro día le dijo a una enfermera que le encantaría salir a trabajar", enfatizó Tony Salatino.De esta manera sostiene una versión diferente a la que dice Karina Crucet, quien afirma que su mamá es forzada a trabajar debido a que es el sostén económico de la familia."Puede venir cuando quiera. Si no viene, es porque no quiere", concluyó el marido de Lía Crucet en su entrevista con Intrusos.Fuente: Clarín