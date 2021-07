Justicia rechazó solicitud de Britney Spears para retirar a su padre su tutela

La Justicia de Los Ángeles negó una solicitud presentada por el abogado de Britney Spears en noviembre pasado para destituir al padre de la cantante como su único tutor, decisión que no está vinculada al testimonio que dio la artista la semana pasada en la que lanzó graves acusaciones contra aquellos que administran su tutela.



Hace siete meses la artista exigía a través de un pedido realizado por su abogado que un fondo llamado Bessemer Trust se convirtiera en su único responsable, pero la Justicia se lo denegó. "La solicitud del curador de suspender a James P. Spears inmediatamente después del nombramiento de Bessemer Trust Company of California como único curador de la herencia se niega sin perjuicio", indicaron los documentos judiciales presentados ayer, según el sitio especializado Variety.



Las nuevas presentaciones judiciales son otro revés legal para la cantante, pero no son novedad para Britney: Samuel Ingham III, su abogado, había presentado la solicitud para remover al padre de Spears en noviembre de 2020, afirmando que su cliente tenía "miedo de su padre" y se negaría a actuar de nuevo, si su padre continuaba a cargo de su carrera.



En ese momento, la Justicia se negó a suspender a su padre de la tutela, aunque no descartó futuras peticiones para su remoción o suspensión. Además, en ese momento, el juez nombró a la compañía financiera Bessemer Trust como co-curadora.



La semana pasada, Spears se dirigió públicamente a la Corte por primera vez durante su tutela que ya lleva 13 años, y dijo que su padre disfruta controlando su vida, que la obliga a utilizar un DIU e, incluso, habló de "explotación".