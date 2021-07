¿Wanda Nara a MasterChef Celebrity 3?: “Hago comidas muy olla popular”

La pantalla se prepara para el debut de " MasterChef Celebrity 3" y entre las posibles figuras para sumarse a la competencia comenzó a sonar con fuerza Wanda Nara, luego de que Damián Betular confesó que le gustaría tenerla detrás de las cocinas."Yo quiero que esté Wanda Nara. Wanda tiene que estar en las cocinas de Masterchef. Ya hay varios que estaban: ‘no sé, no sé’ en la primera. Y ahora te dicen que sí de una", reveló el jurado y la empresaria se refirió a la convocatoria pública.A días de la gran final que alzó como ganador de la segunda temporada a Gastón Dalmau, la producción de Telefe ya comenzó el trabajo para confirmar a los nuevos participantes. La idea de una eventual participación de la esposa de Mauro Icardi entusiasmó a los fanáticos del ciclo culinario y generó gran repercusión en las redes sociales.En medio de la expectativa, la respuesta de la hermana de Zaira no se hizo esperar. Desde París, donde vive junto al deportista y sus cinco hijos, Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella, la modelo reaccionó a un posteo del perfil Televisión Argentina."¿Te gusta Wanda para la tercera edición de MasterChef Celebrity?", era la consulta y la mánager expresó: "Chicos, yo hago comidas muy olla popular". Y calificó sus platos como "ricos, económicos y para un millón".Si bien no descartó la posibilidad de enfrentarse a las hornallas más famosas del país, se preguntó: "¿Cómo hago en MasterChef?".Se sabe que las jornadas de grabación del programa son diarias y suelen durar largas horas, por lo que en caso de sumarse al ciclo, Wanda debería acomodar su ajustada agenda para instalarse en la Argentina por una temporada.