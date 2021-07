La canción que Luis Landriscina le dedicó al mate junto a Hernán Crespo

“Lo escuché por casualidad, en un programa de Radio Nacional. Estaba con un amigo español que conoce a Hernán Crespo y me regaló su disco”, dice Luis Landriscina, en el corto que narra el proceso creativo de “Como un cisne”. “Yo lo escuchaba de chico, en un casette en el auto de mis viejos, yendo e viaje, esa voz tan particular que uno ya tiene ya metida en el inconsciente, de repente la tenía en el teléfono preguntando si podía escribirme una letra”, cuenta por su parte el músico, ganador del Premio Gardel, todavía asombrado.La voz de Nahuel Pennisi le terminó de dar forma a la canción, que nació llamándose “A vuelo de pájaro”, cuando Crespo y Luis ajustaron la métrica de las palabras a la música. “Cuando lo escuché, cantando con esa sencillez, me puse a lagrimear”, dice Landriscina y las imágenes, frente a la pantalla, viendo a Pennisi cantar sobre el mate (”una buena costumbre”), no lo desmienten.Reconvertida en una canción que habla de la relación con el mate, saldrá este viernes en todas las plataformas. Pero antes del estreno, ya le están pasando muchas cosas, según cuenta el acordeonista. “Hubo devoluciones hermosas de gente, de amigos, de artistas que admiro. Me escriben y me piden escuchar el tema completo porque tienen ganas de hacer una versión de la canción. No me imaginaba esto antes de salir”, asegura en diálogo con TN.

“El mate es esta costumbre argentina donde no hay grieta (agrega, como posible explicación), algo que nos une a los argentinos, seamos del lugar que seamos, a todo el país. Incluso nos une a pueblos vecinos, de otros países: en Uruguay, Paraguay, en Brasil, es también parte de la cultura. Y en este momento en que la pandemia está haciendo estragos a todo nivel, esta canción creo que genera algo”.Para Crespo, compositor de música instrumental, el poder de la palabra fue toda una revelación. “Yo venía trabajando en los arreglos y la escritura de cada instrumento. Con un grupo que, además de acordeón, guitarra, percusión, incluye también un trabajo con cuerdas (contrabajo, cello, violín, viola) que genera una textura linda, especial. Pero lo que se logra incorporando la palabra es lo potente. En mi disco Puertos, me animé a escribir una letra de un tema llamado ‘Tiempo’, que grabó Teresa Parodi. Ahí pude ver la llegada que tiene la palabra. Y ahora pude confirmarlo, con el aporte de Luis Landriscina, un emblema de nuestra cultura. Una figura conocida popularmente por su tarea como narrador, pero menos como autor de canciones. Me parece que su carrera como narrador de historias, de las costumbres argentinas, le da visibilidad en estos momentos”.-Es interesante que pase esto con un tema sobre el mate en un momento en el que no podemos compartir mate. Parece un símbolo de resistencia.-Sí. Al principio dudé. Me parecía que una canción sobre el mate, en un momento en que no podemos compartirlo, era medio raro. Después vi que estaba equivocado: solo basta mirar la calle para ver cómo nos vamos adaptando a esta situación, cómo podemos cuidarnos y seguir compartiendo. Lo importante del mate no es estar chupando la misma bombilla, sino compartir un momento, una charla con un amigo, con un familiar, solo que ahora, en vez de un mate, hay dos. Pero la charla, el encuentro, se puede seguir dando. Aunque haya más distancia, un barbijo o una pantalla de Zoom en el medio.

Así como pudimos hacer este tema, así como mucha gente le está encontrando la vuelta, se trata de esforzarse un poquito más para no perder eso que nos une. Porque sí, entra menos plata. Imaginate los músicos, que no podemos salir a tocar), todo cuesta más, pero aún así es posible preservar la esencia del mate, que no es otra cosa que la compartir con las personas queridas.