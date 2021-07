“Ni mujer, ni hombre”: Capristo y Conti le cerraron la puerta a un trío

Ximena Capristo y Gustavo Conti volvieron a hablar de su conflicto de pareja en El club de las divorciadas. Todo comenzó hace un tiempo atrás, cuando la actriz descubrió varios chats subidos de tono entre su esposo y una admiradora, lo que provocó una breve separación que ambos lograron superar. Pero el tema de las supuestas infidelidades del actor siempre quedaron sobrevolando sobre la relación, algo que trajeron al programa de Laurita Fernández.



“Le hago una pregunta: Decime, ¿para qué habló tanto con ella, entonces?”, le consultó una de las panelistas a Conti.



“¿Por qué no se puede hablar con otra persona?”, se defendió el ex “Gran Hermano”.



“Pero si vos decís que es de esa forma, no”, le retrucó.



“Pero ustedes lo están sacando de contexto. Ustedes dicen que yo hablaba de la piba como que había amor, y no le hablaba de amor, le estaba hablando del lado de la fan. Igual, no lo van a entender nunca”, contestó Conti.



“‘En cuanto me echa, me tomo un avión’. . . ¿A dónde va?”, disparó Ximena sobre un comentario que hizo su esposo en ese momento.



“A ver, Laura. Muchas veces, debajo de estos conflictos, hay temas sexuales. Yo lo que les quiero preguntar: ustedes, sexualmente, en ese momento, ¿cómo estaban?”, les consultó uno de los sexólogos invitados al programa.



“Somos un diez sexualmente”, le contestó Capristo, lo que fue confirmado por su pareja. “¿Siguen siendo?”, insistió el especialista.



“Digo un diez, es una manera de decir. Después de 20 años de relación, es como que es difícil también estar y tener sexo, amor y todo en la misma pareja. Yo creo que nosotros lo logramos, pero estas determinadas ‘cositas’ hacen que uno no tenga más ganas de estar al lado de la otra persona”, se sinceró Ximena.



“Yo lo que creo, Gus, que tu error, que a ella le dolió, pero en el alma, fue que usaste una palabra con esta chica que es una palabra que es exclusiva para ella: ‘única’. Cuando vos pusiste la palabra ‘única’, a ella la mató”, le dijo Gabriel Cartañá.



“Y me agarro del único, un trío, por ejemplo, ¿harían? Vos, en este afán de abrir la pareja”, preguntó Laurita, lo que fue rechazado por los dos. “Mucho trabajo, no”, dijo Conti, entre risas.



“No, pero un trío con otro hombre, Gus”, le recordó Cartañá.



“No, tampoco, ni mujer, ni hombre”, cerró el actor.

