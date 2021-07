El desesperado pedido de Candelaria Tinelli por la salud de su mamá

Soledad Aquino, debió ser operada nuevamente en las últimas horas por colecciones intestinales, luego de que hace dos semanas recibiera un trasplante de hígado, informó su hija Candelaria Tinelli, quien además pidió dadores de sangre.



Candelaria “Lele” Tinelli lanzó además un pedido en sus redes sociales para que se presenten dadores de sangre en la Fundación Hemocentro, ubicada en Avenida Díaz Vélez 3973 de la Capital Federal.



“Por favor, todos los que puedan ir en nombre de Soledad Aquino, se los agradezco mucho. Si todos podemos ayudar y difundir, gracias –escribió Candelaria Tinelli- Concurrir con DNI, tener entre 16 y 65 años, pesar 50 kilos o más, no estar en ayunas, evitar grasas y lácteos enteros dos horas antes de la donación, no estar embarazada ni dentro de las 8 semanas posteriores y estar en buen estado de salud”.



Soledad Aquino se encuentra internada en el Sanatorio de la Trinidad del barrio de Palermo, donde el 10 de junio recibió un trasplante de hígado, ya que padecía una cirrosis hepática y úlcera de duodeno.



Al parecer en las últimas 72 horas, la ex azafata de Badía y Compañía sufrió colecciones intestinales (absceso) y una hemorragia digestiva por la que debió ingresar nuevamente al quirófano, aunque ni la familia ni el centro sanitario dio mayor información al respecto.



Horas antes, Candelaria Tinelli realizó un primer posteo en sus redes sociales en donde pidió “prendan una vela, recemos, todo sirve en este momento. Cadenas de oración, todo todo todo lo necesita para seguir luchando. Dale mamá que vas a estar bien. Si pudiese darle mi energía, mi salud, mis órganos, mi sangre, juro que lo haría. Merecés ser muy feliz mamá”.



La influencer y cantante cerró su posteo con un “Fuerza mamá” debajo, y un emoji de manos en oración. Soledad Aquino es la madre de Micaela y Candelaria Tinelli, las hijas mayores del conductor de TV, con quien estuvo casada entre 1986 y 1993.