Camila Perissé superó el coronavirus por segunda vez y vuelve a su hogar

En una emisión de Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen compartió alentadores datos sobre la recuperación de Camila Perissé: “En estos días la van a trasladar de la clínica a su casa para comenzar un nuevo tratamiento. Camila no puede aumentar de peso que es lo más importante ahora y por eso se la traslada”.



“Se trabajará con una nutricionista, un fisioterapeuta y con tratamiento homeopático, es esto sumamente importante. Ahora lo bueno es que su cerebro y su parte cognitiva quedó detenida en un punto mínimo“, destacó sobre la salud de la actriz.



Además, en diálogo con la pareja de Camila, Julio “Chino” Fernández, este dio grandes detalles sobre la figura: “Está lúcida, sabe quién es y lo que vamos a hacer ahora no lo podíamos hacer hace 3 meses, es un milagro".



"Ella quiere vivir y se está aferrando milagrosamente. Una persona con 46kg, después de tres operaciones con mala praxis y dos covid esté lúcida y con ganas de vivir realmente es un milagro. Ahora es importante que sepan que el tratamiento y remedios homeopáticos Pami no los cubre por eso la ayuda de la gente ahora es fundamental”, cerró Fernández sobre los problemas a los que se enfrentó la intérprete durante su vida.

Fuente: Diario Show