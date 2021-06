La reacción de Nancy Dupláa al ver a Natalia Oreiro transformada en “Evita”

Natalia Oreiro está muy entusiasmada con Santa Evita, la serie basada en el libro de Tomás Eloy Martínez que cuenta con la producción ejecutiva de Salma Hayek. Para ponerse en la piel de quien fue la esposa de Juan Domingo Perón tuvo que apostar a un cambio de look extremo: se tiñó de rubia y dejó sin palabras a sus fans.La que sí reaccionó fue Nancy Dupláa, la pareja de Pablo Echarri, su ex. Le dejó emojis con aplausos y la uruguaya respondió con corazones, lo que demuestra que tienen muy buena onda a pesar de todos los rumores que circularon sobre su tenso vínculo por culpa del galán.Hace dos años, la ex Verano del 98 reconoció que no tiene ningún inconveniente en que su marido coincida en un set de grabación con la cantante. “Me lo bancaría desde lo emocional y desde la realidad. Esa fue una relación que tuvo Pablo, que duró un tiempo y jamás escuché un mal comentario de él para con ella. Ni de él ni de la familia. Fue una relación que se terminó, se terminó el amor, se terminó la pareja y terminó en buenos términos”, exclamó en Confrontados.También exclamó que desde que está con el artista se la han cruzado muchísimas veces y que siempre reinó el respeto: “Ella es una divina total. Mi suegra la quiere. O sea, no hay nada complejo que indique ‘qué feo esto’. Pero la realidad es que todo lo que nos tendríamos que bancar después no es gratis... sería un plomo”.Oreiro está más que feliz con personificar a Eva Duarte y el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram lo comprueba. “Con tantas ganas y muchísima emoción quiero compartirles este gran desafío. . . Muy pronto van a poder ver #SantaEvita, una serie que se enfoca en un personaje icónico, pero desde un lugar inesperado. ¡Ya van a ver!? Ahora seguimos grabando en la Argentina y está quedando increíble. ?Estamos poniendo todo el corazón”, pronunció con alegría.La actriz y cantante tuvo que transformar su pelo para este nuevo trabajo y el resultado tiene sorprendidos a sus seguidores. Lograr el rubio para ponerse en la piel de Eva Perón fue un gran desafío, sobre todo porque no existen imágenes originales del color del cabello de quien fue primera dama del país: todos los archivos están coloreados artificialmente o en blanco y negro. Así lo explicó Sergio Lamensa a TN Estilo, que se preparó junto al director de fotografía argentino “Chango” Monti, desde Los Ángeles, donde la producción decidió cuál sería el tono elegido para el personaje.“El proceso fue largo”, comentó el estilista, que ya compartió con Natalia Oreiro diferentes producciones. “Ella viene trabajando hace más de un año con el personaje y yo también me preparé para poder hacer bien el trabajo”, agregó.