Stefi Roitman posó con bikini naranja y aprovechó para reflexionar

Stefi Roitman no para de sorprender a sus seguidores. La influencer publicó una postal en una llamativo pose y luciendo una bikini de color naranja.Además, aprovechó para compartir con sus seguidores una reflexión sobre su vida y la situación actual del mundo.“Hoy siento demasiada gratitud. Qué privilegio y qué bendición poder estar trabajando en proyectos que me apasionan, tanto laborales como personales, poder estar enfocada en tantas cosas a la vez mirando hacia adelante con mucha ilusión y esperanza”, escribió Stefy Roitman.“Cuidando de mi salud y de la salud de mis seres queridos lo más que puedo. Haciéndole frente a los problemas que suceden día a día, pero que no pueden llamarse problemas al lado de las tragedias que pasan en el mundo”, continuó.“Y ahí es cuando me siento una privilegiada y siento un dolor inmenso por aquellos que hoy tienen que pasar por situaciones horribles. Siento ese dolor literalmente en la garganta y en la boca del estómago. Elijo transformar esa sensación de angustia en ayuda, en solidaridad”.“Con lo que sea que uno pueda hacer. Mucho o poco. Pero hacer algo. En vez de quedarnos quietos diciendo ‘qué lástima esto’ ‘qué dolor lo otro’ podemos tocar puertas, agarrar los teléfonos y preguntar qué se necesita”.“Nada como sentir esa unión. Esto es una rueda. Hoy le pasa al vecino de al lado pero mañana te puede pasar a vos. Empatía sobre todas las cosas. Me duele y a la vez me emociona. Que su lunes les permita ver y agradecer lo lindo que los rodea”, concluyó.