Se casó Taner Ölmez, el protagonista de Doctor Milagro

La vida le sonríe a Taner Ölmez, el protagonista de Doctor Milagro. Es que el actor, además de disfrutar del exitoso presente de la novela turca, dio el sí con su novia Ece Çesmioglu este lunes en una íntima ceremonia, que tuvo lugar en un hermoso paraje de la ciudad de Estambul y que, casualmente, sería una de las locaciones en la que se verán futuras escenas de la ficción que bate récords de audiencia en la Argentina.Todo comenzó con una romántica propuesta que le hizo Taner a su pareja, en medio de sus últimas vacaciones en la ciudad de Brujas, en Bélgica, en el mes de enero. “¿Querés casarte conmigo?”, le preguntó mientras sacaba un hermoso estuche azul del bolsillo de su abrigo y le mostraba un imponente anillo. Deslumbrada y enamorada, ella aceptó inmediatamente y pusieron fecha para este lunes 28 de junio, aprovechando el comienzo del verano en el hemisferio norte.“Brujas era una ciudad por la que tenía mucha curiosidad; era la primera vez que iba. Fue como un sueño que la propuesta fuese allí, llegó en un momento que nunca imaginé”, le contó Ece a la prensa de su país. “¡Estoy comprometido, tengo una relación muy feliz!”, escribió por su parte Ölmez en su cuenta de Instagram.Al aire libre y con muy pocos invitados debido a la situación reinante a causa del coronavirus, el encargado de casarlos fue el alcalde de esa ciudad de Turquía y los novios impactaron con su look: él optó por un smoking de color crudo y pantalón negro, mientras que ella eligió un vestido off white, de encaje, con bordados y un profundo escote en la espalda. Para completar su outfit, utilizó accesorios muy discretos y un ramo de rosas blancas. “Estamos muy felices. Debido a la pandemia, vamos a celebrar nuestra boda con un personal reducido”, dijo él ante los medios de comunicación.

La historia de amor entre ellos nació cuando en 2015 ambos coincidieron en la serie histórica El siglo magnífico: Kösem. Allí, él interpretó el papel del Sultán Osman II y ella el de su hermana, la sultana rebelde Atike, personaje que supuso un antes y un después en su carrera como actriz. El amor tardó un tiempo en golpear la puerta, pero entró y se quedó desde entonces.Luego, a él le llegaría el papel que lo llevaría a la fama mundial y con el que hoy tiene picos de más de 20 puntos de rating en la pantalla de Telefe: el de Ali Vefa, un joven médico que tiene una condición del espectro autista y síndrome de Savant –que también se conoce como síndrome del sabio–. Su llegada a una prestigiosa unidad quirúrgica del Hospital Berhayat de Estambul lo cambia todo.Con una historia de maltrato y abandono, a pesar de los prejuicios que despertará en el equipo médico del nosocomio, poco a poco se va ganando el amor y respeto sus compañeros y superiores. Y así, de antemano y desde lo argumental, resulta por demás atractivo que el personaje principal de la serie sea médico, pero además paciente. “El proceso de preparación fue muy agradable para mí. Porque fui a los niños con autismo y me senté entre ellos. No sé cómo explicarlo, pero después de estar realmente sentado junto a ellos durante una hora, es imposible no quedar impresionado”, contó alguna vez Taner. “Leí libros, vi películas o videos, miré charlas TEDx durante meses. Luego trabajé lo actoral y finalmente hice improvisaciones”, expresó hace un tiempo en relación al personaje que le valió el premio a Mejor Actor Masculino de Turquía 2020.