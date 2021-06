Las críticas a Wanda Nara por el regalo a su hija Francesa

Para sorprender a sus hijos en cada uno de sus cumpleaños, Wanda Nara no se anda con pequeñeces. Siempre se las ingenia para que los regalos superen las expectativas de los nenes y nunca escatima en gastos. Y este domingo, volvió a hacerlo: le obsequió un nuevo caballo a Francesa, que acaba de cumplir 9 años.“En la medida que podamos tenemos que incentivar los sueños y los gustos de cada niño. Para que de chicos sumen experiencias que recordarán con amor cuando sean adultos”, expresó la representante y esposa de Mauro Icardi en una publicación que incluyó un video donde se puede apreciar la alegría de “Fran” cuando recibe el corcel. Además, explicó que Isabella, su hija menor, también empezó a interesarse en la equitación.Pese al tono emotivo que tuvo este posteo donde presentó al nuevo integrante de su “familia de animales”, varios usuarios repudiaron a la mediática por alentar a que se comercialicen caballos. “Montar y comer animales no tiene nada que ver con amarlos. Eso no te lo puede comprar ni Mastercard”, opinó un usuario de Instagram. Y otro acotó: “Dudo que el animal sea feliz, con ese tipo con la fusta en la mano manejándolo. ¡Qué vida desgraciada!”.No es la primera vez que Nara genera controversias por este tema en las redes. En octubre de 2018, cuando “Isa” cumplió 2 años, preparó una fiesta temática en la que disfrazó a un pony blanco de unicornio. “Gracias a todos por hacer realidad esta fiesta de cuento de hadas”, publicó en aquella oportunidad junto a la foto que desató la polémica.En tanto, en agosto de 2020, había sido cuestionada ante un escenario idéntico. “Hay despertares que nunca se olvidan. Como hoy, que Francesa encontro? en su casa al caballo de sus suen?os. Isabella tambie?n tiene el suyo”, escribió junto a la instantánea en la que celebraba la llegada de “Indio” y “Taquito”.Claro que al compartir las postales de sus hijas con los “regalos” que recibieron, las críticas no tardaron en llegar. Algunos expresaron que los caballos “no deben ser tomados como un juguete”, mientras que otros le remarcaron que les resultó “desubicada” su ostentación ante la crisis que atraviesa gran parte del mundo desde que se desató la pandemia de COVID-19.“Pobres animales, enseguida van a aburrirse de ellos”; “Cuídenlo por favor, es un animal no es un juguete” y “Es muy bello el pony pero parece que está medio flaquito”, fueron algunos de los comentarios. Menos de un año después, la historia volvió a repetirse.