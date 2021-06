María Becerra relató el intento de violación que sufrió en el colegio

Una pregunta en PH Podemos hablar sobre quiénes, entre los invitados, había sufrido de bullying hizo que la cantante de trap, María Becerra revele un crudo episodio que vivió en el colegio secundario.



“Éramos todas chicas y después eran todos varones en el aula. Me pegaban feo. Me tenían de punto. Me decían ‘aprovechamos y te manoseamos’, aseguró la artista de 21 años, éxito en las plataformas de streaming.



“Me hacían creer que era yo la culpable. He llegado moretoneada, con el labio cortado. Me pegaban feo”, recordó, sensibilizada en el ciclo de Andy Kusnetzoff.



“Nunca le dije a mi mamá hasta que una vez cinco compañeros, que eran los que me pegaban siempre, me llevaron al baño y me tenían uno de cada mano. Me tenían las piernas y me empezaron a querer sacar la ropa. Quisieron abusar de mí. Pasó una preceptora y yo estaba gritando. Y fue la nada misma. Me salvó que tocara el timbre”, relató, a flor de piel.



El durísimo episodio hizo que María tomé la valiente decisión de confesarle todo a su familia y su madre denunció al colegio y a sus compañeros. Sin embargo, cuando comenzó a ser un éxito uno de sus agresores reapareció a través de las redes sociales.



“Me empezó a escribir como si nada. ‘Hola, yo era tu compañero. Mirá ahora, ja, ja, sos reconocida, todo bien’, tipo así. No lo podía creer y yo le dije ‘¿vos no te acordás que sos el que me pegaba en el colegio?’. ‘¿No te acordás cómo me pegabas? ¿Cómo me hablás?”, le puse. Cuando leí ese mensaje me quebré mal, me puse remal. Me trajo todos esos recuerdos y lo mandé a la mierda. No sé qué me contestó a eso porque me dediqué a esquivarlo. A negarlo”, se sinceró María Becerra sobre la traumática vivencia.