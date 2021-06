Gianinna Maradona le declaró su amor a Daniel Osvaldo

Finalmente, tras varias idas y vueltas acerca de si eran o no pareja, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo blanquearon su romance. Después de desmentirlo, primero, y mantenerlo oculto, después, la hija menor de Diego y de Claudia Villafañe le declaró su amor públicamente al ex futbolista, cantante de Barrio Viejo."El mejor ayudante del plantel I love you (Te amo)", escribió la empresaria en una historia de Instagram en la que se lo ve a él de espaldas ayudándola con una producción de fotos para una marca de joyas y luego, con una imagen de las manos de ambos (en la que se observa que tienen la misma pulsera) le hizo una romántica declaración: "Bancando mis mil horas, mis mil mambos, firme ahí. Aunque no te deje posar sos mi modelo personal".Al final, Gianinna le agradeció y le expresó su amor: "Gracias por ayer, hoy y ever (siempre). ¡Te amo!".