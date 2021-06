Noelia Marzol, a quienes la critican: "Mi marido me castiga en el cuarto"

Con el humor y el estilo sexy que la caracterizan, Noelia Marzol compartió con sus seguidores de Instagram una foto muy sexy en blanco y negro a un mes del nacimiento de su hijo Donatello.“Ramiro Arias vio la foto y me acusó de achicarme el pecho. No sé qué es lo que ve en vivo, pero me asusta”, escribió Marzol haciendo referencia con gracia al comentario que le hizo su esposo Ramiro Arias.Entre los muchos mensajes que recibió el posteo de la actriz, Noelia se detuvo en un comentario desubicado de un hombre, que le escribió: “Tu marido te va a castigar. Ya sos mamá, no podés”.Sin dudar, Noelia le salió al cruce con una respuesta contundente y sin filtros: “Me castiga en el cuarto”, le retrucó. ¡Clarísima!