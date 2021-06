Ximena Capristo reveló detalles de su experiencia sexual con una mujer

A Ximena Capristo le tocó estar “frente a frente” con Flavio Mendoza el último sábado en PH Podemos Hablar y no dudó cuando el coreógrafo le hizo una pregunta muy íntima.



“¿Probaste alguna vez con una mujer?”, indagó Flavio en el ciclo de Andy Kusnetzoff y, lejos de esquivar la pregunta, Ximena respondió de forma afirmativa. La actriz, que actualmente está casada con Gustavo Conti, contó que la experiencia fue hace muchos años.



A continuación, el ida y vuelta de Ximena con Flavio:



Flavio: ¿Probaste alguna vez con una mujer?



Ximena: Sí, claro.



Flavio: ¿Una sola?



Ximena: Sí, una.



Flavio: Pero contame cómo fue la experiencia.



Ximena: Fue hace muchísimos años. Creo que uno tiene que probar todas las experiencias para poder decidirse.



Flavio: ¿Sentiste amor o calentura?



Ximena: Fue el momento. Tengo la mente como muy masculina: toco y me voy. Hoy por hoy, no.



Flavio: Yo con vos me acostaría.



Ximena: Yo no Flavio, gracias (risas).





Su dura infancia



Ximena Capristo saltó a la fama tras participar de Gran Hermano en 2001. La actriz comenzó a trabajar en los medios después de salir de la casa más famosa del país. No obstante, tuvo una dura historia familiar.



"Tuve una infancia linda pero sin representante masculino, nunca supe bien la historia. Mis papá nos abandona cuando yo era muy chica", relató.



Cuando Ximena tenía 6 o 7 años, su madre tuvo un mal momento económico y terminaron durmiendo en un auto: "Mi mamá quiebra muy mal, nos quedamos prácticamente en la calle. Un vecino nos prestó el auto y dormíamos ahí y también varias personas nos ayudaban", agregó.



La actriz recordó que para su mamá era muy importante que ella estudiara y por eso, a pesar del mal momento que estaban pasando, nunca faltó a la escuela: "Yo tenía 6 o 7 años y nunca falté a la escuela. Hasta que salimos adelante y pudimos alquilar un departamento", contó.



Unos años más tarde, su madre le fue a pedir ayuda a su papá porque seguían pasando un mal momento económico: "Mi mamá fue a pedirle ayuda a él y el no le dio un peso y le dijo que le daba comida de restaurant", recordó.



"A los 14 trabajaba en la barra de un bar. Pasaron los años, salió adelante y después mi mamá me anotó en Gran Hermano", contó.



"Estudié teatro desde chica y nunca quedaba en los casting. Me anoté en Gran Hermano y mi papá quería ir a conocerme y estar", cerró.