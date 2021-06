Mariana Fabbiani confirmó el final de su programa: "Esta vez tocó así"

Luego de rumores y trascendidos sobre lo que pasaría con el magazine que se emite a las 11.30 horas, la presentadora de televisión se expresó en Instagram. "Hooooola, les quiero contar algo que nos tiene a todos por acá un poco tristes, @lodemariana termina el 9 de julio", comenzó el posteo.Entre emojis de tristeza y decepción, Mariana sumó: "Hay ciclos que duran más y otros que duran menos, y esta vez tocó así. Hay veces que por más que uno le ponga todo, las cosas no se dan. Y esta vez fue una de esas. Nos quedan unos días así que hasta el final disfrutaremos y daremos lo mejor"."Hay algo muy positivo que rescato de este programa y es el vínculo que se generó en el equipo. Todos tirando para adelante, poniendo lo mejor y siempre con una sonrisa. Voy a extrañar a gente muy linda con la que me encariñé en este tiempo, pero ya vendrán nuevos proyectos", aseguró.Tras palabras elogiosas para Federico Seeber, Martina Soto Pose, Christophe Krywonis y las recientes incorporaciones, el doctor Guillermo Capuya, Mercedes Ninci y Florencia Arietto, Fabbiani cerró su publicación con optimismo: "Todo cambio es una oportunidad y de todo siempre aprendemos, ¡así que gracias! Se los quiere".Cabe destacar que Lo de Mariana debutó en la pantalla de El Trece el lunes 12 de abril de 2021. En esa oportunidad, empató en el rating contra su principal competidor de la franja horaria, Flor de Equipo (Telefe, lunes a viernes a las 11.30).Luego del estreno, el ciclo producido por Mandarina nunca pudo ganar en audiencia y sufrió cambios en su formato, pasando de ser un magazine distendido, con comida y juegos, a cubrir la actualidad con especial hincapié en los constantes casos de inseguridad que hay en la Argentina.Antes de que Mariana Fabbiani confirmara el final de su programa, la periodista cordobesa expresó su tristeza ante el inminente desenlace en diálogo con Juan Etchegoyen, conductor de Mitre Live."Estamos disfrutando hacer el programa, así que no sé qué va a pasar en el futuro, uno nunca sabe. Le estamos poniendo toda la onda, Mariana es muy profesional. Me pondría triste que termine el programa. El grupo es divino", dijo."Mandarina ya me había ofrecido estar con Ángel, pero yo a la mañana estoy en Radio Mitre. Mariana quería que esté en su programa y me autorizaron", recordó Mercedes Ninci.Clarín.