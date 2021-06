"Mucha carne", Nazarena Vélez modeló de espaldas y con ajustadísimas calzas

Desde su perfil de Instagram Nazarena Vélez mostró su vestuario de invierno para presumirlo ante sus seguidores en la red social.A su vez, también muestra algunos de sus conjuntos de ropa que viste regularmente. Para el comienzo del fin de semana, mostró un vestuario completamente azul compuesto de una calza texturizada y un buzo canguro. En su posteo, incluyó algunas postales de espalda para su improvisada sesión de modelaje."Mucha carne. Acá mostrando toda la carnaza para no perder la costumbre", escribió Vélez en su posteo que rápidamente acaparó la atención de miles de usuarios. Las fotos ya acumulan más de 22 mil "me gusta" en la red social y continúan generando repercusión a medida que pasa el tiempo.En un posteo posterior, Nazarena Vélez reflexionó acerca los "cuerpos reales" con un extenso descargo. En el mismo, también incluyó imágenes vistiendo lencería verde y mostrando cómo es su figura actual. "Normalizar cuerpos reales", comenzó la mediática su posteo."Nunca quise a mis estrías. Es más las ODIE toda la vida pero son recuerdo de mis embarazos y yo AMO con toda mi alma a mis hijxs x eso hoy no las quiero pero si las acepto, xq ME ACEPTO cada día un poco más", continuó en su publicación.Y finalizó: "El resto es morfi xq tbien amo morfar. Y vos? Te aceptás? Es largo el camino pero te juro que se puede. Siempre SE PUEDE".