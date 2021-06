Modelo sigue aprovechando el verano estadounidense para mostrarse con poca ropa

Rocío Guirao Díaz vive junto a su familia en Miami, Estados Unidos, desde fines de 2020 y desde entonces no deja de aprovechar el sol y la playa de Florida.Junto a su esposo, Nicolás Paladini, y sus hijos están en un lujoso barrio a tan solo unos pasos de la playa y rodeados de vegetación. En sus Instagram, donde cuenta con casi 2 millones de seguidores, se suele mostrar con muy poca ropa.Es que el empresario, cuyo hobby es tomar fotografías, aprovecha la belleza de su mujer para tomar postales que Rocío postea en sus redes.En esta ocasión, la modelo lució una bikini color ladrillo y un sombrero de paja bajo el sol y frente a una arboleda.Con una colaless tiro alto y un corpiño anudado en la parte delantera, lució su impresionante figura y su rubia cabellera mientras continúa aprovechando el verano del hemisferio norte.Fue Rocío la que explicó hace unos meses que habían conseguido un nuevo país al que llamar hogar. “Sí, nos vinimos a USA”, confirmó en un posteo sobre la decisión que tomó con su marido y sus tres hijos Indio, Aitana y Roma.“Cada caso es distinto. Yo me vine con una visa de trabajo, estoy contratada por una agencia de acá”. Pero aclaró: “Por un tiempo”.En cuanto a los chicos, explicó que ya están listos para empezar la escuela y que hablan inglés. Y de la adaptación dijo: “Con tiempo, amor y paciencia, como todos los chicos que emigran”.Sobre su situación Rocío bromeó: “Hablo inglés, pero cuando no me acuerdo una palabra, tiro fruta”, y también señaló que su madre, Laura, se sumó a la aventura y vive con ellos.