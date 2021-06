Recibe mensajes de futbolistas casados: "Si me agarran loca, los muestro"

Cinthia Fernández sabe lo que es estar en pareja con un futbolista, y en más de una ocasión ya avisó que prefiere evitar volver a salir con alguien del ambiente. Su experiencia con el padre de sus hijas, Matías Defederico, le trajo suficientes dolores de cabeza como para plantearse otra vez estar con un jugador de fútbol y convertirse en botinera.Pero eso no quita que la panelista de Los Ángeles de la Mañana reciba permanentemente propuestas de salidas de parte de famosos del mundo de la redonda, lo que por un lado la halaga, pero por el otro la termina saturando.Y, sobre todo, lo que más rechazo le genera son los mensajes de aquellos futbolistas que, estando casados, se tiran el lance con la bailarina para tener un romance o un affair.Por eso, la exparticipante del Bailando y del Cantando, y futura candidata a diputada, amenazó en las redes con divulgar las identidades de todos esos jugadores que están casados e igual no les importa intentar una salida con la angelita.“Lo peor de todo que la cantidad de jugadores que me mandan mensaje privado no tiene nombre, de acá, de afuera, solteros, y obvio su especialidad casados en trampa. Vayan borrando los mensajes chicos que si me agarran loca los muestro”, advirtió Cinthia en su cuenta de Twitter.