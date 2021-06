Microbikini, mar y amor: las vacaciones de Nicole Neumann con “Manu” Urcera

Después de mucho tiempo, Nicole Neumann encontró el amor y lo hizo público. Está de novia con el piloto José Manuel Urcera y, para celebrar, se fueron a Miami.Desde allí, compartió una serie de fotos. Junto a una de las postales, escribió: “Renovando y purificando energías para todo lo que se viene”Desde que Nicole anunció su noviazgo, no tuvo paz. Primero se metió la exnovia de Urcera, Micaela Álvarez. Ella había increpado a la flamante pareja en la calle y confesó: “Le dije a Manu, con una palabra no muy educada, ‘¿le contaste que nosotros. . . (estuvimos) el sábado?'”, en referencia a un encuentro sexual.Y si bien la modelo trató de mantener el silencio, se hartó y salió a hablar al respecto: “Yo te juro que (estoy) siempre bien. Aprendí a no involucrarme en donde no estoy, y en lo que no me pertenece no me hago ni cargo”. Asimismo, desmintió: “Nada de lo que se está diciendo tiene que ver conmigo, tampoco conozco a la persona”, en referencia a Álvarez.