Trascendió que Eduardo Feinmann será papá de una nena

Aunque es un periodista de larga trayectoria, no suele ventilar su vida privada. Sin embargo, en declaraciones radiales se deschavó todo. Y no fue él quien contó la novedad sino el ex presidente Mauricio Macri.Macri se estaba despidiendo del también conductor cuando tiró la primicia, aparentemente, sin darse cuenta: “Sé que vas a ser padre de una nena”. Tras lo cual lo felicitó.Sin embargo, ni Eduardo Feinmann ni el resto del equipo respondió a la novedad, por lo que se entiende que no le habría caído en gracia.Eduardo Feinmann y Lucia Auat están en pareja desde el 2017, pero siempre mantuvieron perfil bajo, hasta que ella fue mencionada por Marcela Tauro como la mujer que cuidó al periodista en su peor momento. Se refería a cuando en agosto del 2020 tuvo que ser internado por un grave cuadro de coronavirus.La profesional nacida en Santiago del Estero, formó parte del equipo de Mauricio Macri mientras éste era presidente.Auat fue titular de la unidad de auditoría interna del organismo regulador del sistema de aeropuertos (ORSNA) y también tuvo su etapa en el Ministerio de Agricultura y hasta en la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.Aunque ambos mantienen su vida privada muy privada, él tiene mucha actividad en redes y ella exactamente lo opuesto.Este año comenzó con un golpe duro para Feinmann debido a que en el mes de enero falleció Jorge Cupeiro, a quien consideraba como su padre. Luego, en abril volvió a recordarlo desde su cuenta de Twitter: “Te extraño padre de la vida”.Sin embargo, parece que el año repuntó con la gran noticia de la paternidad a los 62 años. Resta saber si también se casará.