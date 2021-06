Muy sexy, confesó: “Casi termino mi cuarentena post parto y me pongo así”

Noelia Marzol volvió a sorprender a sus seguidores. Esta vez, la bailarina publicó una imagenen la que aparece con un top animal print. Tiene la mirada perdida y sobre su rostro cae un tenue haz de luz.“Buena semana para todos. Ya casi termino mi cuarentena post parto y me pongo así”, escribió. Inmediatamente, comenzaron a llegar los me gusta y comentarios para la bailarina.Días atrás, Noelia Marzol compartió una tierna imagen de su bebé y fue furor. Bostezando y estirándose, el niño enamoró a cada seguidore de su madre. “Apa, terrible sueño, pequeño”, escribió la joven.La actriz y el futbolista Ramiro Arias le dieron la bienvenida a su primer hijo juntos la madrugada del 23 de mayo. El pequeño nació en el Sanatorio Otamendi, en Barrio Norte. Sin embargo, por recomendación de los médicos el niño fue a neonatología de forma preventiva. “A las 4.58 nació por parto natural el amor de nuestras vidas”, había escrito la actriz en Instagram en aquella oportunidad.Y agregó: “Gracias a todos por los mensajes. Me tomaré unos días para estar más conectada con la llegada de mi primer hijo. Está en perfecto estado de salud, pero quedará algunos días en neo, siendo que aún no cumplía con todas las semanas de gestación”.