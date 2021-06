Ángeles Balbiani: “Nunca me acosté con nadie ni puse guita” para estar en TV

A principios de 2020, Ángeles Balbiani abandonó el panel de "Intrusos" tras pasar casi dos años trabajando junto a Jorge Rial y su equipo. Y su salida no pasó desapercibida, ya que justo se dio en medio de rumores que la vinculaban con el conductor. En ese momento, la periodista y actriz aseguró que los motivos de su desvinculación eran netamente profesionales, pero a más de un año le hizo frente a las versiones que se instalaron.

"A mí no me echaron. Mi contrato vencía en febrero y decidieron no renovarlo... de ahí, podemos especular con un montón de cosas. En lo personal no estudié e hice cosas para irme de un lugar diciendo me echaste por esto. Está bien, no te funcioné, listo. No soy chupamedias. Pasaron muchas cosas. Se dijeron otras. Si no yo estaría ahí trabajando", declaró en "Los ángeles de la mañana". Y cuando Ángel De Brito recordó que se había dicho que era amante de Rial, lo negó y agregó: "Creo que había una cuestión de celos ahí. La mujer de Jorge no me llamó".Además, reconoció que le hizo un regalo a Jorge, como muestra de agradecimiento por haberla ayudado a negociar un contrato con KZO, y que a la nutricionista no le cayó bien. "Se dijeron un montón de cosas, la realidad es que yo me quedé sin trabajo. No la vi más a Romina, pero no tendría ningún problema con ella. En su momento pensé en llamarla. La pasé mal porque me tocó mucho la honra, soy una mina que no te puede gustar lo que hago en la tele, pero nunca me acosté con nadie ni puse guita en ningún lado. Laburo en el medio desde los veinte y te puedo decir que por suerte entré laburando con Cris Morena, que es mujer. Mil veces pensé en decirle que si pensaba eso, estaba lejísimos de eso", enfatizó.

Balbiani fue la única integrante de "Intrusos" que no fue invitada al casamiento de Rial, en abril de 2019, y lo sintió como un acto de "desprecio". "Me pareció una falta de respeto, pero yo no estaba trabajando para que me invitaran a un casamiento, así que al día siguiente hice mi trabajo como corresponde", señaló la ex "Rebelde Way", que acaba de anunciar que está esperando su segundo hijo y que Carolina "Pampita" Ardohain será su madrina.Por otra parte, reconoció que hace tiempo decidió no hablar públicamente de su relación con la modelo, con quien mantiene una amistad hace veinte años. "Me di cuenta que la disfrutaba con menos gente alrededor que con un grupo enorme", reveló y aseguró que Pampita tiene muchos grupos de amigos y que ella no tiene buena relación con todos.Pero a pesar de su decisión, terminó hablando de más y confirmó que Benjamín Vicuña le fue infiel a su amiga con Isabel Macedo. Mientras hablaban de las "enemigas" de la jurado de "ShowMatch: la academia", De Brito hizo referencia a la pelea que protagonizaron la modelo y la actriz en un boliche de Punta del Este y quiso saber si se generó por un motivo real o solo por sospechas. "Fantasmas no había", declaró Angie y explicó que tanto con Macedo como con la China Suárez tenía relación antes de que se pelearan con Ardohain por su carrera como actriz."A la China la conocí cuando hacía 'Rincón de Luz' y yo 'Rebelde Way'. Tenía 6 años, nos cruzábamos en el bar pero después no la vi nunca más y obviamente, pasó del otro lado de la grieta en el momento del conflicto con Carolina, como Isabel Macedo, que con Isabel también trabajé", detalló.