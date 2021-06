Ex novia de galán argentino desató escándalo por su relación con un futbolista

María del Mar Cuello Molar se hizo conocida en 2015, cuando inició un mediático romance con Matías Alé, con quien rápidamente se casó. Pero en cuestión de meses, el matrimonio se derrumbó. Él pasó por un momento complicado de salud tras sufrir un brote psicótico y ella decidió anular el casamiento. Luego, inició un noviazgo con el actor Lucas Velasco, con un perfil más bajo, pero como la relación no prosperó decidió probar suerte en el exterior e instalarse en México, donde pudo continuar su carrera como modelo y hasta llegó a protagonizar la portada de la revista PlayBoy. Y aunque hacía mucho que no aparecía en los medios argentinos, la joven cordobesa desató un escándalo internacional junto al arquero Loris Karius.En las últimas horas, la modelo y el jugador del Liverpool F. C. fueron descubiertos por paparazzis mientras disfrutaban de un paseo en yate en la isla Mykonos. Y aunque no estaban haciendo nada fuera de lo normal, las imágenes en las que se los ve muy acaramelados disfrutando del paisaje causaron revuelo porque hasta ese momento se creía que el alemán de 28 años estaba en pareja con la actriz, modelo y conductora Sophia Tomalla.Rápidamente, Karius recurrió a las redes sociales para desmentir cualquier tipo de infidelidad y blanqueó su distanciamiento con quien fue su pareja. "A Sophia y a mí nos filtraron fotos de mis vacaciones que me muestran con otra mujer. Desafortunadamente, es cierto que nos hemos distanciado durante mucho tiempo. Lamento que ahora se esté derrumbando y me gustaría disculparme por ello", escribió en su cuenta de Twitter.Por su parte, María del Mar decidió no hacer declaraciones, aunque está claro que era ella quien acompañaba al jugador, ya que subió a su perfil de Instagram una foto en la que se la ve luciendo el mismo traje de baño animal print que tenía en el yate. Hasta hace unos meses, la morocha estaba en pareja con Christian Hogue, un modelo estadounidense con que el que solía mostrarse en sus redes. Pero a principios de 2021 confirmó su ruptura y se instaló en Italia para hacer algunas campañas publicitarias.