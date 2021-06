Soledad Pastorutti y Abel Pintos se solidarizaron y respaldaron a Paulo Londra

Desde hace poco más de un año, Paulo Londra se encuentra envuelto en un conflicto con el productor colombiano Ovy On The Drums (Daniel Oviedo) y el empresario Kristoman (Cristian Salazar), líderes del sello discográfico Big Ligas. Todo comenzó cuando el cantante decidió desvincularse de ambos y llevarlos a la Justicia. En su momento, el cordobés emitió un comunicado explicando los motivos que lo llevaron a tomar semejante determinación, y aseguró haberse sentido engañado por aquellos en quienes había confiado. “Me habían hecho firmar algo sin ver, sin un letrado a mi lado y sin posibilidad de analizarlo con alguien cercano mío”, explicó.Desde entonces y hasta tanto el conflicto pueda ser resuelto en sede judicial, Londra quedó imposibilitado de volver a los escenarios. Y, por tal motivo, recibió el apoyo tanto de sus millones de seguidores como de muchos de sus colegas. Bajo el hashtag #FreePaulo, en las últimas horas se sumaron a esta campaña dos de los artistas más reconocidos de la música argentina: Soledad Pastorutti y Abel Pintos.En el caso de la intérprete de “Tren del cielo”, no sólo manifestó su apoyo, sino que incluso fue más allá y contó que vivió una experiencia similar. “¿Mi gente se prende con esto? Me siento muy identificada con él… Viví algo parecido, menos grave quizás, pero sé lo que se siente y en ese momento el apoyo de la gente y algunos colegas me hizo muy bien”, escribió en su cuenta de Twitter. En la misma red social, quien también respaldó al cordobés fue el cantante de “La llave”: “#FreePaulo o como cada quien lo quiera decir, pero que se dejen de joder a un creativo y talentoso como Paulo Londra y lo dejen hacer, editar y compartir música”, expresó. Fuente: