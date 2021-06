Morocha reveló que “chapó” con otra famosa para cumplir la fantasía de su novio

La bailarina y panelista televisiva, Silvina Escudero, estuvo como invitada en el programa de Luis Novaresio. El conductor quiso saber si la morcha tenía éxito con las mujeres, un tema que derivó en una confesión por parte de ella.“Sí, ¿sabés que sí? Y más antes”, indicó Silvina despertando la curiosidad en el resto de los invitados al programa. La bailarina aclaró que nunca estuvo con una mujer, pero afirmó que “me gusta el cuerpo de la mujer, me parece atractivo. Yo soy muy coqueta y femenina y me gusta ver a una mujer coqueta y femenina. Pero nunca estuve con una mujer. Sí chapé con una”, recordó. En ese momento se detuvo esperando la complicidad del resto de los presentes y preguntó: “¿Lo cuento o no lo cuento?”.“Mi novio de ese momento tenía la fantasía de. . . chapamos”, aseguró Escudero, quien aclaró que “no fue nada íntimo ni privado” sino que sucedió durante un festejo de cumpleaños y que incluso había fotos del beso. Si bien en un primer momento no quiso decir quién había sido la otra persona, ante las preguntas de Novaresio la bailarina terminó contando todo.“Ella estaba porque es amiga mía. ¡Es una bomba! Y chapamos ¡Ella no tiene ningún problema, olvidate!”, aseguró Escudero antes de confirmar que se trataba de la modelo Noelia Marzol. Tras la confirmación, Novaresio acotó: “¿Querés que te diga una cosa? Envidio ese chape”.