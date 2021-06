Un actor de "Friends" reveló que pelea contra el cáncer

El actor estadounidense James Michael Tyler, conocido por interpretar a Günther, el encargado de la cafetería donde solían reunirse los protagonistas de "Friends" y que estaba perdidamente enamorado del personaje que encarnaba Jennifer Aniston, reveló que lucha contra un cáncer de próstata desde septiembre del 2018.



"Me diagnosticaron cáncer de próstata avanzado, que se había extendido a mis huesos. He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años", sostuvo Tyler durante su visita al programa de televisión "Today", de la señal NBC.



El actor contó que que la enfermedad no había sido detectada temprano y que se había extendido a otras partes de su cuerpo: "Así que finalmente, ya sabes, probablemente me afectará", sostuvo, según informó la agencia de noticias Ansa.



Tras ser tratado con una terapia hormonal que "funcionó de manera asombrosa durante aproximadamente un año" y que le permitió "seguir con su vida con regularidad", la enfermedad finalmente se extendió a los huesos y la columna vertebral, lo que le provocó una parálisis de la parte inferior del cuerpo.



Tyler, que tuvo una breve participación en el especial "Friends: The Reunion" estrenado el mes pasado, dijo que el cáncer mutó "justo en el momento de la pandemia".



"Me perdí de ir a un examen, lo cual no fue algo bueno. Entonces, el cáncer decidió mutar en el momento de la pandemia, y así progresó", señaló.



Por último, dijo que actualmente está recibiendo quimioterapia que



está combatiendo "agresivamente" el cáncer" y enfatizó acerca de la importancia de un diagnóstico temprano que "pueden conducir a pronósticos mucho mejores".