Candela Vetrano es la nueva eliminada de MasterChef Celebrity

Ella lo dijo hoy: “Di todo y más” ? y por eso @Candevetranok hoy se va por la puerta grande de #MasterChefArgentina ? ¡Te vamos a extrañar mucho! ? pic.twitter.com/4roZwNfQz0 — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) June 21, 2021

Últimos programas de MasterChef Celebrity. A muy pocos días de distancia de la esperada final, los participantes que siguen en juego luchan por ganarse un espacio en la gala que coronará al campeón (o a la campeona) de esta segunda temporada. Y durante la noche del domingo, las participantes que están en carrera tuvieron que enfrentar un duro reto. Gastón Dalmau, como el mejor de la semana, pudo verlo todo desde el balcón, sabiendo que su lugar en la próxima etapa ya estaba asegurado.Al comienzo de la emisión, Santiago del Moro recibió a Marley, una de las figuras de Telefe y el conductor de la nueva edición de La Voz (programa que comenzará el próximo 24 de mayo). Realizadas las presentaciones, y con Candela Vetrano, Georgina Barbarossa y Sol Pérez en sus estaciones, los chefs procedieron a detallar la primera prueba de la velada. Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis explicaron que el paso inicial de la noche consistía en realizar una decoración de torta. Y luego de unos resultados muy reñidos, finalmente, se determinó que Georgina fue la ganadora del reto.Entonces, llegó el desafío principal, que -nuevamente- estuvo muy vinculado a la pastelería, por lo que Betular se convirtió en el principal referente para las participantes. Bajo la atenta guía del prestigioso pastelero, Candela, Georgina y Sol tuvieron que preparar una tarta de chocolate, caramelo y maní, en sesenta minutos. Antes de comenzar, Martitegui expresó: “Van a tener que seguir el minuto a minuto de los pasos de Damián. Van a cocinar esta tarta al mismo tiempo que él”.Más adelante, Donato explicó en qué consistía el beneficio que obtuvo Georgina: “Vas a tener el privilegio de ubicar a las otras dos participantes y a vos misma, donde más te pueda favorecer para mirar a Damián y desfavorecer a las demás”, dijo. Sin ánimo de entrar en fricciones, la actriz eligió quedarse al lado de Betular, y que Cande y Sol conservaran las estaciones que ya habían elegido.Durante la preparación, las tres concursantes miraron con atención los movimientos de Betular, aunque -como era de esperar- todas tuvieron algún tipo de dificultad.A Georgina le criticaron que no siguió con fidelidad el paso a paso indicado por Betular, pero que -sin embargo- el sabor estuvo muy logrado. Sol Pérez, en cambio, sí pudo convencer a los especialistas, pero Candela corrió una suerte muy distinta, y ella misma confesó que “fue un problema la torta en sí”. El principal defecto que detectaron en la degustación fue la ausencia del toffee. Ese error, y una ejecución equivocada en algunos pasos, le valieron a la actriz el ser eliminada del certamen.“Hay un montón de gente que te ama. Sos una persona simple y tan sofisticada al mismo tiempo. Te recordaré para siempre por esa linda imagen que vos tenés”, le dijo Donato De Santis. Por otro lado, Germán Martitegui, también resaltó su optimismo y energía. “Tu paso por acá fue alegría pura. Tenés una carrera por delante espectacular y al verte te puedo decir que podés hacer lo que quieras en tu vida”, expresó.“Desde que pasaste la puerta, sabía que iba a llegar lejos y acá estás. Me brindás una alegría que me hacés olvidar lo que pasa allá afuera. Espero que estemos en un gran recuerdo en vos porque tu paso por acá fue fabuloso”, dijo Damián Betular, quien se quebró al hablar. Por último, Cande se despidió con el aplauso de sus compañeros y el jurado. “Agradezco su generosidad y su cariño. Crecí y aprendí y estoy muy agradecida con el equipo”, afirmó. Durante varias galas, Candela se lució con varios platos que habían logrado cautivar al jurado, pero finalmente se despidió de la competencia.Ante las lágrimas de Dalmau, su amigo y compañero, Vetrano se despidió de MasterChef Celebrity. De ese modo, se achicó la lista de participantes que se acercan -un paso más- a la final del reality culinario.