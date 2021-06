Conmoción en el ambiente cultural: falleció el escritor Juan Forn

El escritor y editor de periodismo cultural Juan Forn murió este domingo a los 61 años y la noticia ya provoca una gran conmoción en el ambiente cultural y entre sus lectores. El autor de obras como “Nadar de noche”, “Frivolidad” y “María Domecq”, sufrió un infarto, según confirmaron allegados a la familia.



Forn, que estaba radicado desde hace unos años en Villa Gessell, publicó su primer libro, “Corazones cautivos”, a los 28 años. Luego le siguieron las novelas “Frivolidad” (1995), “Puras mentiras” (2001) y el libro de crónicas “La tierra elegida” (2005). Su nombre empezó a sonar con el libro de cuentos “Nadar de noche” (1991), con el que empezó a ser considerado una revelación literaria junto a otros autores como Rodrigo Fresán.



En la juventud, Forn (Buenos Aires, 1959) había querido ser un beatnik y se puede decir que, luego de un largo rodeo por despachos de editoriales y redacciones de diarios y revistas, lo había logrado. Lejos de la ciudad donde creció su fama como escritor vehemente y editor estrella del periodismo cultural, en Villa Gesell, el autor escribió su obra cumbre, María Domecq, de 2007, que fue también el punto de quiebre de la subjetividad como narrador.



Los lectores esperaban sus contratapas de los viernes que publicaba en el diario Página/12 sobre fragmentos de vidas y obras de escritores, pintores, músicos y otras criaturas que crecen a la sombra del arte. Cuando pensó que abandonaría ese formato renovado por su escritura, decidió publicar en un sello cordobés Cómo me hice viernes. Una autopsia (DocumentA/Escénicas), donde reveló los procedimientos estéticos de una forma breve. Más de un centenar de contratapas fueron publicado en tres tomos por Emecé, la editorial donde Forn se forjó como escritor y editor. La tierra elegida y Ningún hombre es una isla (cuyo título proviene de un poema de John Donne), antologías publicadas en 2005 y 2010, funcionan ahora como “pretextos” de esos escritos de los viernes.



Dedicado a la edición y la escritura, imprimió un nuevo curso a las publicaciones de las editoriales Emecé y Planeta, donde creó las colecciones Espejo de la Argentina y Biblioteca del sur, mientras tanto, sus novelas brillaban.



Según publicó el diario Página/12, de donde él fue columnista y también fundador del suplemento Radar, la noticia fue “un baldazo de agua fría”. “La muerte de Forn es inexplicable, enluta a la literatura argentina. Dejó su marca en cada uno de sus pasos y un agujero enorme en la contratapa de Página/12″. En la misma nota, recordaron también unas palabras del escritor, sobre su actividad en el diario.



“Lo que traté de hacer fue invertir la actitud habitual que tienen los escritores que suelen hacer columnas fijas en un diario o una revista: en lugar de tomarlo como un laburito secundario, una rutina laboral, me pregunté qué pasaría si lo convertía en el centro de mi actividad literaria. Si conseguía poner ahí todos mis desvelos, toda mi libido, todas mis lecturas. Cuando me preguntaban en todos estos años qué estaba escribiendo, yo contestaba: ‘¡Las contratapas, loco!’”