La frustrante experiencia sexual de Alejandra Maglietti con su amor platónico

Cuando Alejandra Maglietti (35) comenzó a cursar la carrera de Abogacía en la Universidad Católica Argentina ya era una modelo ascendente, luego de haber explotado como protagonista de una publicidad de snacks. Y fue en las aulas de la facultad en donde la panelista de Bendita se enamoró de un compañero, ¡que tardó cinco años en darse cuenta!



La anécdota surgió en PH, cuando Maglietti confesó haber utilizado una técnica especial de levante: “En la facultad me gustaba mucho un chico, cuando empecé primer año y era como cuarto año ya, y había como onda, pero el flaco nunca nada. Ni siquiera me había hablado... Me encantaba, lo veía y estaba enamorada”.



“Fue un amor platónico por años, no un toque. Y el flaco nunca nada. Me enteré que él hacía un curso de filosofía sobre Martin Heidegger y me anoté. Ahí la empecé a remar. Primero fuimos amigos como seis meses, pero pasó tanto, me costó tanto que el día que pasó lo que pasó no lo quise ver nunca más”, continuó.



“El sexo con el flaco no estuvo bueno, ja. Era mi amor platónico, pero después pasó que él se quedó enganchado... ¡Pero ya se me había pasado! ¡Lo estuve esperando cinco años!”, cerró Alejandra Maglietti entre risas. (Ciudad)