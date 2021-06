En su octavo mes de embarazo, Pampita se vacunó contra el coronavirus

El día viernes, en la Ciudad de Buenos Aires se abrió la inscripción para que las mujeres embarazadas sin comorbilidades pudieran recibir con prioridad la vacuna contra el COVID-19. Y, ni lerda ni perezosa, Carolina Pampita Adrohain se anotó en la lista. La modelo, que está cursando su octavo mes de embarazo, ya había contraído el virus en el mes de enero, luego de regresar de su vacaciones en México donde anunció la llegada de su primera hija con Roberto García Moritán. Pero, entonces, tanto ella como su marido cursaron la enfermedad sin mayores complicaciones.Lo cierto es que este sábado y cuando le falta apenas un mes para dar a luz, la actual jurado de La Academia de ShowMatch compartió en sus historias de Instagram su emoción por haber recibido la primera dosis de su vacuna contra el coronavirus. “Tenés buena mano, ¿no? No me hagas doler el brazo, Jhony”, le dijo la modelo en el video al profesional que está a punto de inocularla.A los pocos segundos y con la vacuna ya aplicada, Pampita exclamó: “¡Ya está, no dolió nada! ¡Qué alegría!”. Y luego, mostrando el certificado que indica que recibió la primera dosis de AstraZeneca, se mostró emocionada por haber cumplido con esta etapa. “Acá tengo mi vacuna, estoy protegida”, dijo sin ocultar su felicidad.Cabe recordar que la modelo, que ya es madre de Blanca (fallecida en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio de su pareja con Benjamín Vicuña, todavía no dio a conocer en nombre de la niña que tendrá con el financista. Él, por su parte, también es padre de Delfina y Faustino, de su matrimonio anterior con Milagros Brito. Pero entre todos han logrado ensamblar una gran familia, a la que también se suman Magnolia y Amancio, los dos pequeños que el actor chileno tuvo con Eugenia La China Suárez, quien a su vez tiene a Rufina con Nicolás Cabré.