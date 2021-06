Mónica Farro "se quebró" tras recibir un mensaje: "Te amo con todo mi corazón"

La mediática recibió un mensaje de su pareja tras la reconciliación y mientras realizaba una entrevista no pudo contener su emoción.



En diálogo con Juan Etchegoyen para "Mitre Live", Mónica estaba hablando de su relación cuando escuchó la voz de su marido.", empezó diciendo Leandro y continuó: "El amor que nos tenemos va a ser que sigamos juntos y salgamos adelante. Sabes que te amo con todo mi corazón. Aprovecho para contar una anécdota. Yo estaba comprando en el supermercado, estaba por pagar, aparece una mujer que me saluda y me come la boca, eras vos mi amor, fue algo que me súper sorprendió".A raíz del mensaje, Farro no pudo contener las lágrimas y emocionada respondió: "Esa es la persona que yo me enamoré, obviamente, yo sé que es el hombre de mi vida, han pasado cosas que no están buenas y ojalá pueda seguir viendo a esa persona de esa manera, antes siempre me sorprendía y me acaba de sorprender nuevamente y esas son las cosas que yo extraño de él", concluyó.