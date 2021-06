Lucifer, la banda de cumbia con base moderna que nació en pandemia

Video: Lucifer, la banda de cumbia que nació durante la pandemia

Lucifer, es una banda de cumbia con base moderna de Paraná, que se formó de manera inesperada durante la pandemia. Está integrada por Lorena Fernández (voz), Rodrigo Perez (güiro), Matías Guerrero (teclado), Joaquin Arosteguy (octapad), Facundo Martínez (bajo) y Maximiliano Álvarez (Timbales).



Este viernes, Lorena y Facundo, dialogaron con Elonce TV y musicalizaron la tarde fría en la ciudad.

“Desde chiquita me gustó la música. El cantar era uno de mis juegos favoritos y ahora estoy cumpliendo uno de mis sueños. Cada vez que interpreto alguna canción, me remontó a mi niñez y me emociono”, expresó a Elonce TV Lorena.



La banda, realiza “cumbia con base moderna” y hace nueves que se formó el grupo. “Estamos esperando que se habiliten nuevamente las salas de ensayos, para volver a juntarnos”. Lucifer se caracterizar por hacer “cover de las canciones clásicas, con nuestro estilo. Reversionamos los temas a la cumbia”.



Por su parte, Facundo contó que como la banda se formó en pandemia no han podido subirse a un escenario con público. “A eso aspiramos, aprovechamos estos meses para prepararnos y producir material para el día que nos toque estar arriba de un escenario”.



La banda realizó dos videos clips: uno consistió en la adaptación de cumbias clásicas a la moderna; en el segundo, trabajaron en temas actuales de cumbia.



Nota completa en el video.