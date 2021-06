Dejó su “tanga a la vista” y expresó: “No siento tanto frío”

Jésica Cirio es una figura sumamente reconocida en todo el país. Gracias a sus años en el medio del espectáculo y sus distintos trabajos, la modelo y conductora logró construir una popularidad impresionante y envidiable para cualquiera.A eso se le suma una gran presencia en redes sociales, principalmente en Instagram, donde todas sus publicaciones e historias son muy comentadas y llegan a muchísimos usuarios.Recientemente, la famosa compartió una imagen antes de entrenar que no pasó desapercibida, con un joggin y remera levantada, sumándose a la moda de la “tanga a la vista”.Así, Jésica Cirio posó para sus seguidores y estos no dudaron en hacerle notar su belleza y el cariño que le tienen. “No sé ustedes, pero yo no siento tanto frío”, escribió la rubia como epígrafe.