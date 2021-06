Cinthia Fernández: "Voy a ser candidata a diputada, voy por el lado de la mujer"

Cinthia Fernández reveló que su candidatura a diputada provincial por Buenos Aires sigue en pie y detalló que buscará representar a la mujer. La panelista reafirmó el lanzamiento en Los Ángeles de la Mañana y detalló que se reunió con su equipo a trabajar “en silencio” y lejos del mundo del espectáculo.



“¿Cinthia vos todavía no concretaste tu candidatura?”, le preguntó Ángel de Brito en medio de un móvil con Beto Casella y la angelita respondió: “Sí, estamos trabajando en silencio o sino parece todo cholulo y mediático. Voy a ser candidata a diputada, voy por el lado de la mujer”.



Luego, Fernández contó que se basará en su experiencia como madre y como ex mujer para llevar adelante proyectos que contribuyan a las cuestiones familiares. “¿Por qué yo no puedo dar mi visión en cuanto a las vivencias?, ¿Quién más mier. . . ha vivido que yo en cuanto a todo lo que es referente a la mujer, cuota alimentaria?”, dijo.



Finalmente, Cinthia Fernández adelantó que buscará visibilizar y agilizar la aplicación de las leyes: “Yo lo que más sufro es la cuota alimentaria y me parece que no hay rigidez en cuanto a la aplicación de leyes. No hay inmediatez tampoco, todo es eterno. El tema es ver cómo se agilizan las cosas, por lo menos visibilizar que hay una lentitud y hablar respecto a eso”.

Fuente: Ciudad