Ángela Leiva le hizo frente a los rumores de romance con Esteban Lamothe

A una semana de confirmar públicamente su separación del músico Martín Echarte, con quien estuvo en pareja durante tres años, Ángela Leiva se vio envuelta en rumores de romance con Esteban Lamothe, su compañero de elenco en "La 1-5/18", la nueva ficción de Polka. Y en su última aparición en la pista de "ShowMatch: la academia", Ángel De Brito no se lo dejó pasar y le preguntó qué relación la une al actor.Rápidamente, la cantante apeló al humor y comenzó a recorrer la pista mientras los presentes cantaban; "Dale campeón, dale campeón". Pero luego, aclaró que solo son amigos: "Lo lamento, pero no. Tiene novia, creo, Esteban. Creo, ni idea. Estamos granando juntos La 1-5/18. Somos muy buenos compañeros, nos llevamos muy bien".

Mientras tanto, la producción puso de fondo en las pantallas del estudio una imagen en la que el actor lucía un buzo que forma parte del merchandising de "Karma", el nuevo tema de Leiva. "Tengo una nueva canción y le regalé el buzo como a todos ustedes", señaló la finalista de "Cantando 2020" y De Brito retrucó: "El único que se lo puso es él y lo subió (a las redes) algo hay ahí"."No me tocó un pelo", concluyó Ángela, quien viene de pasar semanas difíciles, ya que no solo cortó su noviazgo por los "desencuentros" que surgieron en la pareja, sino que a principios de mayo sufrió la pérdida de su padre, Eduardo, y su mánager, Carlos Varela, en la misma semana. "Esto tiene muchos contrastes. Estoy viviendo un momento hermoso de mi carrera y de mi vida, que se contrasta con lo horrible y doloroso que me pasa con haber perdido a mi viejo, unos días antes lo perdí a mi mánager... muchas pérdidas, muchos golpes, pero yo le pongo lo mejor. Me parece una prioridad estar bien, porque si me dejo caer no podría afrontar todos estos espacios", manifestó la artista al retomar sus compromisos laborales y destacó que heredó la fuerza necesaria para salir adelante de su mamá, quien falleció hace ocho años a raíz de un cáncer.A fines de abril, hizo su debut como actriz en la tira creada por Adrián Suar, en la que la da vida a Gina, una joven que vive en la villa y tendrá una historia de amor con Ricky, el personaje de Felipe Colombo. Mientras que Lamothe, que encarna a un cura misionero, participará de un triángulo amoroso con Agustina Cherri y Gonzalo Heredia.