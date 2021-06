La tristeza de Maju Lozano: sus dos tíos murieron a causa del coronavirus

Hoy falleció mi tía de Covid La semana pasada murio mi tío, su marido, tbien de covid.

En una semana mis primos se quedaron sin padres…

Todo es tristeza en mi familia, mucha tristeza…

Y una viene acá como buscando consuelo o explicación a algo que no lo tiene… — Maju (@soymajulozano) June 16, 2021

La conductora paranaense, Maju Lozano, dio a conocer este miércoles que sus tíos fallecieron a causa del coronavirus y expresó su tristeza en las redes sociales, según pudo saber Elonce.“Hoy falleció mi tía de Covid. La semana pasada murió mi tío (su marido), también con coronavirus”, contó la conductora del programa "Todas las tardes" y reflexionó: “en una semana mis primos se quedaron sin padres”, remarcó.Cabe recordar que Lozano sufrió la enfermedad en septiembre del año pasado y en un diálogo con Elonce TV, había hablado de las secuelas que sufrió a causa del coronavirus. Además, en 2020, la paranaense, fue una de las impulsoras del uso de barbijos en la televisión.En su charla con este medio, había pedido cuidarse y tener respeto al virus para afrontar la pandemia. “Algunos dicen '¡que me agarre total son diez días!'; para algunos no es así. Tengamos un poco de más respeto por el Covid”, resaltó.Sin embargo, este miércoles, se volcó a las redes sociales para contar sobre las pérdidas que sufrió su familia debido a la pandemia.“Todo es tristeza en mi familia, mucha tristeza”, dijo en Twitter y aclaró: “y una viene acá, como buscando consuelo o explicación a algo que no lo tiene”, resaltó la conductora oriunda de la capital entrerriana.