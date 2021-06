Deslumbró a sus admiradores posando con una mini bikini en su dormitorio

Mientras disfruta del calor europeo, Evangelina Anderson se mostró con una mini bikini de color rojo y arena, con delicados breteles y tiras a los costados. Completó su look con anteojos de sol desde su cuarto.La modelo siempre comparte fotos y videos con su marido, el exfutbolista Martín Demichelis, director del Bayern de Múnich II, y sus tres hijos. También sube producciones de moda o viajes y salidas en familia.Hace poco tiempo toda la familia estuvo de vacaciones en Marbella, aprovechando un receso escolar de los chicos. Y, como es su costumbre, mostró cómo pasaron esos días en su cuenta.La rubia contó con orgullo que había finalizado sus estudios de yoga que venía practicando en los últimos tiempos: “Ahora si: oficialmente profesora de yoga”, escribió Evangelina.A través de un posteo y en forma de broma contó que estaba estudiando esta disciplina y que no le resultaba fácil recordar los nombres de las posturas.“La práctica del yoga me da diferentes herramientas que apoyan no solo a mi salud física sino también a la felicidad”, escribió.Y siguió: “En una armoniosa y balanceada relación que trasciende el nivel personal para abrazar a la humanidad, alcanzando una relación fuerte con la naturaleza y con todo lo que es vida”.Estoy tan feliz de seguir enriqueciéndome en este hermoso camino. Enseñando con amor y compasión”, cerró su explicación.