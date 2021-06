Romina Ricci y Martín Bossi: 15 años de un amor con desencuentros

Cuando en "ShowMatch: la academia" los participantes tuvieron que medirse en el ritmo "La imitación perfecta", Romina Richi se lució interpretando a Fito Páez, su expareja y padre de su hija Margarita, con la ayuda de Martín Bossi, quien la ayudó a captar los gestos más característicos del músico. Y rápidamente comenzaron a circular rumores de romance entre la actriz y el imitador, ya que suelen compartir gran parte de su tiempo libre juntos."No hay nada más noventoso que desmentir un romance. Ella es mi amiga desde hace más de 15 años. En 20 años de carrera he fomentado lindas amistades en el medio, no tantas, y con mujeres también", manifestó Bossi. Y señaló que tienen una relación muy cercana: "No todo lo que pasa entre un hombre y una mujer tiene que ver con el sexo o con la pareja. Yo creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Tenemos una relación profunda y hermosa. Somos familia. Amo a sus hijos".

Romina coincidió con la versión de Martín durante varios días, pero en su última aparición en la pista de "ShowMatch", reconoció que en más de una oportunidad quisieron darle un marco más formal a la relación. "¿Bossi es tu amigo o fue tu novio?", quiso saber Ángel De Brito. "No logramos ponernos de novios. Lo voy a simplificar porque me están preguntando mucho y me están dando ganas... le voy a entrar", empezó la actriz con simpatía.Y se explayó: "Cuando él me vino a buscar para ponerse de novio conmigo, yo no podía en ese momento. Vino, me dejó un chocolatito en el auto, parece que pasaron dos días, yo no lo había agarrado y lo tuvo que cambiar, pobre. Pero en ese momento no podía porque estaba comprometida". Pero al momento de separarse, Richi no lo dudó y volvió a buscar al imitador, dispuesta a iniciar un noviazgo: "Le dije: 'es ahora', pero él estaba ensayando. Cuando ensaya, no puede hacer otra cosa".Luego de estrenar su espectáculo, más relajado, Bossi estaba listo para aceptar la propuesta de la actriz, pero ya era tarde. "Me vino a buscar a los dos días del estreno y yo ya estaba comprometida. Así estamos hace quince años y ahora yo me acabo de separar y me están dando la idea (de salir con él)", concluyó la participante de "La academia" y le pidió a Federico Hoppe que la ayudara a conquistar al imitador.