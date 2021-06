Nicole Neumann y Manuel Urcera oficializaron su noviazgo

Hace años que Nicole Neumann (40) decidió dejar de hablar públicamente de su vida amorosa, no solo por lo complicado que fue su divorcio con Fabián "Poroto" Cubero, el padre de sus tres hijas, sino porque sus noviazgos con Facundo Moyano y el empresario Matías Tasín también se volvieron muy mediáticos. Pero luego de tres meses en la que se la vinculó con José Manuel Urcera, un piloto de Turismo Carretera de 29 años, la modelo se animó a compartir el gran momento que está viviendo. Y luego de pasar el domingo al aire libre, en una jornada en la que él aprovechó para practicar motocross, la pareja compartió la primera foto juntos.Sin embargo, no todo fue color de rosa, ya que la pareja fue increpada por Micaela Álvarez Cuesta, quien fue pareja de Urcera durante seis años y asegura que estuvo con él días antes de que se encontrara con Nicole. "Yo había escuchado los rumores y se lo pregunté, pero él me la negaba. Me dijo que no tenía nada que ver con Nicole, que apenas la conocía y que jamás se podría enamorar de alguien famosa", contó lo joven en "Intrusos". Y detalló: "Para mí no fue grato verlos juntos. Yo no tengo nada con ella, no me puedo enojar porque no tiene nada que ver. Pero sí lo enfrenté y le dije en la cara si le había contado que el día anterior, habíamos estado juntos".Y lejos de quedarse callada, Nicole le hizo frente a las declaraciones de Micaela en "Santo Sábado", el programa que conduje junto a Guillermo López en América TV. "Yo no empiezo jamás una relación con alguien que no esté solo. Tampoco que me engancho con ex ni pasados de nadie. Tengo un presente muy lindo, estoy pasándola bien y cuidando a mis hijas; de lo que no es mío, no me hago cargo", declaró la modelo. Y explicó que la diferencia edad con su novio no representa ningún conflicto en su pareja y que tampoco le molesta que la joven se refiera a ella como "la señora". "Ya soy una señora desde que tengo 30 años, con tres hijas y una carrera . . . igual, ninguna combinación más bomba que mujer con experiencia y alma y cuerpo de niña", concluyó.