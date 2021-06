Susana Giménez sigue internada y la trasladaron a terapia intermedia

Tras su tercer día de internación tras complicarse su cuadro de Covid-19, Susana Giménez continúa su evolución aunque más lento de lo esperado. De hecho, en Intrusos de este lunes se adelantó que habría pasado a terapia intermedia.



Igualmente, desde su entorno indicaron que esto no se debe a un problema o agravamiento, sino que se necesita que Susana esté en esa sala para poder realizar el tratamiento de manera más efectiva.



La diva se encuentra internada desde la noche del jueves en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este, afectada por una neumonía que afecta su pulmón izquierdo. Aunque en algún momento se habló de un posible traslado a la Argentina, esa posibilidad fue descartada ya que el cuadro mejoró el sábado.



De hecho, se esperaba que obtuviera el alta este fin de semana. Pero la tos persistente hizo que los médicos cambiaran de idea. Según detalló informalmente su secretaria Dolores Mayol, Susana continúa asistida por oxígeno (suministrado a través de una mascarilla) debido a que “no satura del todo bien”. Además, la tos que la aqueja desde hace unos días la tiene “molesta”.



Además, en este parte médico informal (ya que la familia y su entorno decidieron que no se publiquen partes oficiales) se indica que no presenta fiebre y se encuentra de “buen ánimo”, según detalla el portal Teleshow.



Los profesionales que la atienden en la clínica uruguaya aseguraron ayer que Giménez respondía “bien al tratamiento” y se hallaba “estable”. Por eso se evaluaba que regresara a su chacra La Mary para llevar adelante su recuperación de forma ambulatoria.



“Susana pasó bien la noche (del sábado). Pudo descansar, está respondiendo muy bien al tratamiento. Se mantiene estable, sin fiebre y los estudios dan todos normales”, había precisado Mayol, ante la agencia Télam.