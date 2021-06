La entrerriana Emilia Mernes confirmó que será “coach” en “La Voz”

¡Tenemos fecha! ?? El jueves 24 de junio llega #LaVozArgentina ? a la pantalla de @telefe ??? Con la conducción de @marley_ok y los coaches @montanertwiter, @sole_pastorutti, @lalioficial y @MauyRicky ? no te podés perder el show más impresionante de la televsión ? pic.twitter.com/LXAPcxmlD6 — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) June 14, 2021

La entrerriana Emilia Mernes no para de cosechar logros en su carrera artística y ahora, será guiará a talentos musicales que se presenten en el certamen musical, tal como sucedió cuando fue elegida por una productora uruguaya, para formar parte del grupo Rombai.En las redes sociales del programa “La Voz Argentina” se reveló finalmente quien sería la quinta coach del certamen, luego de mantener el misterio a los seguidores del mismo y la artista entrerriana cumplirá ese rol.“Estoy muy emocionada, me toca asumir una especie de rol de hada madrina para elegir artistas. Es todo un desafío para mí porque hay mucho talento. Me tiene muy ansiosa, estoy agradecida por este papel que toca, se generó mucha expectativa cuando se dijo que la quinta coach era del interior del país, poder darles la oportunidad a estos participantes me llena de orgullo”, dijo en la entrevista realizada en el canal que emitirá el programa.Según se adelantó, la rama del certamen en el cual Emilia será protagonista arrancará con una elección a ciegas, es decir que los coach no tendrán visualizados a los participantes, solo podrán escucharlos. “Entre tantos participantes elegí algunos y no saben lo bien que cantan, hay mucho talento y tienen la posibilidad de regresar a la competencia principal”, expresó Mernes.