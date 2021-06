Lía Crucet reapareció con un impactante video hablando sobre su salud

Lía Crucet reapareció públicamente en un impactante video difundido en su cuenta de Twitter este domingo 13 de junio de 2021, tras su internación y tratamiento psiquiátrico. En la corta grabación, la cantante, referente de la movida tropical, se dirigió a sus fans y les dejó un mensaje."Hola amigos del club de fans, acá está Lía Crucet. Muy pronto voy a estar con todos ustedes, la estoy peleando, sé que voy a salir de esta. Los quiero mucho, los amo, un beso grande para todos", indicó la querida cantante de cumbia, de 68 años de edad.El pasado marzo, Lía Crucet -Delia Crucet en rigor- fue hospitalizada en un nosocomio de la ciudad balnearia de Mar del Plata debido al complicado cuadro de salud que presentaba. En ese momento, tras realizarle una serie de estudios se descartó que tuviera Coronavirus. Sin embargo, tras hacerle los estudios pertinentes se le diagnosticó neumonía en uno de sus pulmones. A pesar de su estado, Lía Crucet recibió el alta para continuar con su recuperación en su domicilio, indicaron.La reina de la movida tropical presentaba, además de un importante y preocupante descenso de peso, un cuadro psiquiátrico que requería otro tipo de tratamiento. De esta manera fue trasladada a la Clinica Neuropsiquiatrica Atlantica en Mar Del Plata hasta que su tratamiento pudiera ser ambulatorio.En su momento, Ángel de Brito dialogó con el marido de la artista, el productor Tony Salatino, quien manifestó: "Yo la vi tan. . . si la llegás a ver no la conocés, decís '¿dónde está Lía Crucet?'. Vamos por la calle y ni la conocía la gente", se escuchó en el audio que el conductor de Los Ángeles de la Mañana puso al aire. "Como fue un año muy duro para los artistas, para ella también, extraña los escenarios como loca, todo, todo problema. Entonces eso también la desgastó un poco", cerró sobre la salud de la la ex Tetamanti.En 2012, fue diagnosticada con un tumor de grado 3 en el útero. Fue operada y los médicos no podían creer su recuperación tras el duro tratamiento.El 17 de enero de 2020, la intérprete de clásicos como "La güera Salomé", "Que bello", "En tu pelo" y "El picaflor", hizo un desgarrador video para desmentir los dichos de su hija y su nieta sobre su salud mental, y mostró la medicación que debe tomar. "No tengo esquizofrenia ni demencia, tengo bipolaridad", aseguró."Quiero dejar tranquilo a todo el público, No tengo absolutamente nada de lo que dicen, tomo esta medicación que es para la bipolaridad, que lo tiene cualquier persona. He trabajado con todos los artistas en veinte años de carrera y he ganado cualquier cantidad de discos de oro y de platino", indicó entonces.