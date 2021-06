Falta muy poco para que comiencen las instancias finales en MasterChef Celebrity, y por ese motivo, ningún famoso quiere perder su lugar en las galas de eliminación. Como es regla todos los domingos, el participante que no satisface a los jurados, debe abandonar la competición. Esta vez, quienes lucharon por no quedar eliminados fueron Georgina Barbarossa, Sol Pérez, Gastón Dalmau, María O´Donnell, Cande Vetrano y Claudia Fontán, quienes fueron recibidos por Santiago del Moro.Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui saludaron a los jugadores, y procedieron a explicar la primera de las pruebas. Sobre las estaciones, había un mantel rojo que escondía una cesta con varios ingredientes, y los jurados explicaron que en diez minutos, ellos debían preparar una palta rellena. Luego de competir contra reloj y de preparar todo tipo de paltas, el ganador fue Gastón, que subió al balcón y aseguró su lugar de cara a una nueva semana en el reality.En la segunda etapa de la noche, Betular tomó la palabra y explicó: “En el próximo desafío, deberán hacer la torre más alta de ollas y sartenes”, y sin perder un minuto todas empezaron a construir un verdadero jenga de sartenes. Georgina fue la que corrió menos suerte, y su torre se derrumbó apenas cumplió el minuto. Cande y Sol fueron las que consiguieron mayor altura, y, finalmente, fue la actriz quien se quedó con el beneficio de la victoria.Luego, comenzó la prueba principal, para la que recibieron al chef especialista en pescado, Patricio Negri. Martitegui les mostró a las participantes dos platos preparados por el invitado, y les contó que la consigna era la de replicar uno de ellos. Y Candela, como dueña del beneficio por su torre de ollas, fue la encargada de elegir cuál de esas dos preparaciones iban a tener que realizar todas. De ese modo, entre un chernia y un un arroz cremoso con lomo marinado, ella se decantó por la primera opción.Como suele suceder, los jurados notaron que muchos participantes estaban fileteando mal las piezas y fueron en su ayuda. O´Donnell sufrió un severo corte, mientras que Negri le dio a Georgina varios consejos para sacar las escamas, a la vez que Sol pidió alguna precisión al momento de sellarlo.Finalmente, llegó la instancia de la degustación, y Candela fue la encargada de pasar al frente con su chernia con puré de espinaca. Germán y Damián la felicitaron por el punto del pescado, pero no se mostraron tan entusiasmados con la emulsión que acompañaba. En segundo lugar, se acercó Sol Pérez, y Donato aseguró: “Amar el mar, debería ser el subtítulo de este plato”, mientras que Germán se sumó al juego de palabras y concluyó: “Qué emoción, esa emulsión”.Al momento de llevar su plato, O´Donnell no se mostró tan confiada, y aseguró que algunos elementos de su preparación le generaban “un poco de dudas”. Germán detectó que se equivocó en los pasos a seguir, y remarcó: “Dentro de la barbaridad que hiciste, quedó lo mejor que podía quedar”. Una suerte distinta corrió Georgina, que recibió felicitaciones por su emulsión, aunque los chefs detectaron que el pescado presentaba algunas escamas. La última en llevar su chernia fue Fontán, e inmediatamente Betular opinó que la emulsión estaba más líquida de lo que correspondía. Por su parte, Donato expresó que el plato “no tiene nada que dé placer al comerlo, está neutro”.A la hora de las devoluciones, Candela, Georgina y Sol se destacaron como las mejores de la noche. Y con Fontán y O´Donnell en la cuerda floja, fue la periodista quien quedó afuera del certamen."Era impensado que una de ustedes dos esté frente a nosotros y que una de las dos se vaya, pero las reglas son las reglas", dijo Damián Betular ante de comunicar la decisión del jurado. Agregó Germán Martitegui que el cruce entre ambas "podría haber sido una de las finales".O’Donnell se fue entre lágrimas y agradecimientos, aplaudida por sus compañeros y el jurado. "Estoy feliz de haber sido parte de Masterchef. Germán Martitegui es como un cucurucho de dulce de leche, vos Santi sos como un psicólogo que cuando uno necesita le da una palabra de apoyo, una palmada. Una como la que Donato de Santis me dio a mí en un momento difícil que atravesé durante la competencia. Como que siempre están atentos a lo humano también, y eso fue muy importante para mí; y se armó un grupo re lindo. ¡No iba a llorar y acá estoy llorando!”, dijo la periodista, quebrada, al despedirse.

Ahora, durante la próxima semana se realizarán "finales" en las que uno a uno quedarán eliminados los participantes hasta que solo lleguen dos a la gran definición del próximo lunes 21 de junio.