"Jujuy" Jiménez se disfrazó de angelita: lencería de encaje, piedras y alas

Dueña de un carisma y una sensualidad inequívoca, triunfa como influencer de moda y sorprende a diario con estilismos variados.La mediática anunció este nuevo proyecto laboral con un disfraz de ángel en ropa interior: un guiño al apodo de sus colegas que fue rápidamente identificado por sus seguidores. Pero también lo llevó para el último duelo en el certamen de destrezas artísticas más importante del país, en el cual protagonizó un "desfile pop" junto a su compañero de pista.El conjunto total estaba compuesto por un corpiño tipo bustier de encaje semitransparente y una bombacha colaless con portaligas, ambas piezas decoradas con apliques de pedrería brillante. También sumó unas medias bucaneras al tono, una muñequera y, por supuesto, unas alas blancas XXL con infinitas plumas. La propuesta definitivamente nos recuerda a los icónicos outfits de lencería de los ángeles de Victoria's Secret, tales como Gisele Bundchen, Adriana Lima y Behati Prinsloo.En cuanto al maquillaje, se inclinó por un sombreado en tonos metálicos con mucho brillo, delineado negro, máscara de pestañas, highlighter en los pómulos y en la nariz y labios nude glossy. Llevó su melena castaña suelta y ondulada, con unas glamorosas Accent Braids en la parte delantera para enmarcar su rostro."Perdón, pero en este momento solo me sale agradecer, agradecer y agradecer. ¡Y desearles unas buenas noches! Les dejo el besito en la última foto! PD: sigo en shock, ¡nos vemos en unas horitas en LAM!", escribió en el pie de foto. Esa misma noche, Sofi logró continuar en La Academia gracias al voto del jurado y dejó afuera a la influencer Julieta Puente.Previo a la presentación en cuestión decepcionó al jurado con su imitación de Rosalía, motivo por el cual estuvo sentenciada en primer lugar.¿Su look? Un equipo monocromático en rojo pasión ajustado a su figura con un particular escote en V irregular. Lo complementó con unas botitas acharoladas al tono, argollas plásticas, anteojos de sol estilo cat-eye y un extravagante nail-art puntiagudo muy representativo de la española. Incluso utilizó una peluca morocha más larga para enfatizar el parecido y la llevó en un semirrecogido sin raya.