Sol Pérez, audaz, ataviada con un jean que se usa "sin ropa interior"

Con casi seis millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Sol Pérez se caracteriza por deslumbrar a sus fanáticos con todo tipo de outfits hot: minivestidos de lycra al cuerpo, shorts muy cortitos. Durante el último verano, fue una de las pioneras en sumarse a la tendencia "microbikinis taparrabos" luciéndolas en todos los colores, desde fucsia fluo al clásico negro. También incluyó varios modelos en animal print.En esta oportunidad, la actual concursante de Master Chef Argentina sorprendió con un jugado pantalón de jean, con aberturas en los costados decoradas por cadenas plateadas.Al llevar la tendencia al denim, demuestra que no hay barreras a la hora de lucir modelos osados en los clásicos de todos los días.Combinado con un top de manga larga ajustado, reafirmó su audacia a la hora de vestirse y los halagos de sus fans no se hicieron esperar. "Diosa", "Qué mujer", "Hermosa" y "Bombón" fueron los más repetidos en la publicación, que superó los 200.000 Me Gusta. Un make up sutil en tonos nude y una cola de caballo tirante completaron un look en el que la diferencia la marcan los detalles.Esta tendencia viene de la mano del concepto "tanga a la vista", inaugurada a finales del 2020, que cada día suma más adeptas en el mundo de la moda.